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Что случилось этой ночью: четверг, 9 мая

Опубликованная запись переговоров из Superjet, второй финалист Лиги чемпионов, планы Зеленского по вопросу о переименовании городов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве пройдет Парад победы на Красной площади. Его начало запланировано на 10:00, в нем примут участие 13 тысяч человек, 130 единиц боевой техники, 74 самолёта и вертолёта. До завершения парада часть центральных станций метрополитена будет закрыта. В связи с государственным праздником парковка будет бесплатной следующие три дня.

- Советник Зеленского прокомментировал его позицию о переименовании городов. Как заявил Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", вопрос о переименовании должны решать на референдуме местные жители, а не Верховная рада.

- Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet. "Просим возврат. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (Direct mode, режим прямого управления - ИФ)", - говорит пилот. Накануне, когда была опубликована только текстовая версия переговоров без аудиозаписи, некоторые источники неверно расшифровали слова "самолет в дайрект моде" как "самолет горит в молнии".

- Задержанную участницу Pussy Riot оставили в отделении до утра. Вероника Никульшина и еще четыре человека проведут ночь в ОВД "Тверской" без предъявленных обвинений, сообщил участник группы Петр Верзилов.

- Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи. Вооруженные сотрудники службы национальной разведки окружили его автомобиль. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допускает возможность похищения.

- "Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский клуб со счетом 3:2 победил в Голландии местный "Аякс". В финале "Тоттенхэм" сыграет с английским "Ливерпулем" 1 июня в Мадриде.

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