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Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды
Репетиция воздушной части парада над Москвой 7 мая
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Воздушная часть Парада Победы в Москве отменена из-за плохих погодных условий, сообщил в эфире "Первого телеканала" журналист, находящийся на Спасской башне Кремля. Он сообщил со ссылкой на базирующийся здесь же пункт управления полетами, что самолеты возвращаются в пункты базирования.

В воздушной части парада должны были принять участие 74 летательных аппарата - по числу победных лет.

Военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. Его принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.

На брусчатке главной площади страны выстроены 13 тысяч человек. В составе 35 парадных расчетов находятся военнослужащие, представляющие все виды и рода войск Вооружённых сил, Росгвардию, другие силовые структуры.

Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34. Представленная на параде машина выпущена 75 лет назад - в 1944 году. За ней - более 130 образцов вооружений, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор", другая техника.

Среди новинок парада этого года - два автомобили Aurus, на которых объезжают парадный строй министр обороны и главком Сухопутных войск.

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