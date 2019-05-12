Полиция запретила выдавать тело Доренко вдове журналиста

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище в воскресенье не состоится

Сергей Доренко Фото: ТАСС, Михаил Климентьев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, сообщает редакция радиостанции "Говорит Москва".

"Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в Телеграм-канале радиостанции.

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен",- пояснили там.

В том же время, отмечается в сообщении, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что "вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится".

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - сказал судмедэксперт.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты, напомнили на радиостанции "Говорит Москва".

Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.