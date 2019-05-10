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Коллеги Доренко назвали причиной его смерти разрыв аорты

Коллеги Доренко назвали причиной его смерти разрыв аорты
Цветы в память о Доренко у входа в редакцию радиостанции "Говорит Москва"
Фото: ТАСС, Гавриил Григоров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты, говорится в сообщении на сайте радиостанции.

"Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - рассказала радиостанция.

Сергей Доренко умер накануне. Ему было 59 лет.

Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь. Источник "Интерфакса" с службе скорой помощи накануне говорил, что причиной смерти журналиста могло стать слабое сердце,

Сергей Доренко родился в семье военного летчика в Керчи.

После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.

Карьеру на телевидении Доренко начал в 1985 году. Он вел программу "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ.

В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его передачи поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.

В 2005 году он стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы"; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъём" на "Русской службе новостей".

В 2014-м году создал радиостанцию "Говорит Москва", был ее главным редактором и ведущим программы "Подъём", напоминается на ее сайте.

Сергей Доренко Говорит Москва

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