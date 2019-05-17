МГУ решил не вносить поправку об отчислении за уголовную ответственность

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - МГУ им. М.В.Ломоносова изменил свою позицию о внесении в устав вуза пункт, по которому студента или аспиранта после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу можно было бы отчислить из университета - теперь вуз не настаивает на этой поправке.

"МГУ дополнительно изучил текст изменения в Устав и направил новую редакцию проекта в Министерство науки и высшего образования РФ. В новой редакции пункт "з" исключен в связи с тем, что его содержание дублирует нормы действующего законодательства РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе университета в пятницу.

Там отметили, что отозвать поправку вуз решил уже после того, как текст проекта разместили для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

15 мая стало известно, что министерство науки и высшего образования России разработало поправки в устав МГУ им. М.В.Ломоносова, согласно которым студент или аспирант может быть отчислен из университета, если суд признает его виновным в уголовном преступлении.

Поправки оформлены проектом постановления правительства России, поскольку устав ведущего вуза страны утверждается актом кабинета министров. Документ проходит процедуру общественного обсуждения до 29 мая.

Согласно тексту проекта постановления, в п. 140 устава, где перечислены основания для отчисления, будет внесен пункт "з": "в связи с привлечением судом к уголовной ответственности". В текущей редакции такая формулировка отсутствует.

После в Минобрнауки России журналистам пояснили, что инициатива внести такую правку исходила от вуза, а подобное основание содержится в уставе другого ведущего университета России - СПбГУ, чей устав также утверждается правительством.

Обучающиеся в МГУ в настоящий момент не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах, нет в уставе прямых оснований для отчисления и в случае признания вины.

Так, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" студентку Варвару Караулову отчислили с философского факультета МГУ лишь по ее собственному желанию, оформленному в письменной форме - об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе МГУ 18 ноября 2016 года.

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, арестованный судом по подозрению в причастности к нападению на офис "Единой России" в Москве, в настоящее время числится среди обучающихся в университете. Как пояснил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий 26 февраля этого года, отвечая на вопрос "Интерфакса", Мифтахова не будут отчислять, пока идет следствие и суд.

"Нет, мы не можем отчислять и не будем. Все идет в правовом русле, идет следствие", - заявлял ректор.

Мифтахов находится по решению суда под арестом до 7 июня. Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, 27 апреля вышла из колонии в Вологде по УДО; во время отбывания наказания она, по ее словам, заочно училась на юриста, но не в МГУ.

Между тем в проекте поправок в устав МГУ также содержалось и другое предложение - отчислять студентов и аспирантов, признанных судом недееспособными. О его отзыве в пресс-службе МГУ не упоминали.