Арестованного в феврале аспиранта МГУ обвинили в нападении на офис "Единой России"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Аспиранту МГУ Азату Мифтахову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина. В связи с нападением на офис "Единой России" в Ховрине его обвинил в хулиганстве по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК).

По делу также проходят Елена Горбань, Андрей Ейкин, Алексей Кобаидзе и Станислав Речкалов. Кобаидзе и Речкалов находятся в розыске.

Их подозревают в том, что 30 января 2018 года они разбили окно в офисе "Единой России" и бросили туда дымовую шашку. Позднее в интернете появилось видео этой акции.

По версии следствия, Мифтахов совершил это нападение как активный участник "незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

Мифтахов причастность к инциденту отрицает. По его словам, ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

25-летнего аспиранта задержали в общежитии МГУ 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатки. Обыски в общежитии провели после того, как 11 января в Балашихе нашли неразорвавшуюся самодельную бомбу. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что были задержаны несколько студентов, которые делали взрывные устройства прямо в общежитии, и показал кадры людей, лежащих на полу с руками на затылке.

Адвокат Сидоркина со слов Мифтахова сказала, что его пытали. 7 февраля аспиранта освободили без предъявления обвинения и сразу же задержали по делу о нападении на офис "Единой России". С тех пор он находится под стражей.

За Мифтахова не раз заступались студенты, преподаватели и ученые.