"Угонщика" самолета Сургут - Москва отправили в психбольницу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пассажира рейса Сургут - Москва, обвиняемого в угоне самолета, отправили на принудительное леченеие, сообщили "Интерфакс" в четверг в Уральском следственного управлении СК на транспорте.

"Обвиняемому продлили срок задержания под стражей до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу Екатеринбурга", - уточнил собеседник агентства.

22 января один из пассажиров рейса Сургут - Москва Павел Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

На видео допроса, которое СК распространил после его задержания, Шаповалов, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза". "Мне туда (в Афганистан - ИФ) вообще не надо было лететь", - добавил мужчина. При этом он отрицал, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

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