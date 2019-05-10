Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотый электробус вышел в пятницу на московский маршрут.

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.

"Московский электробус является одним из самых надежных и технологически оснащенных в мире - это предмет нашей гордости", - подчеркнул он.

Ликсутов также сообщил, что эксплуатация электробусов выгоднее, чем троллейбуса.

"На сегодняшний день, если сравнивать троллейбус и электробус, уже факту работы с сентября прошлого года можно сразу сказать, что расходы "Мосгортранса" сократились на 11%, - отметил он. - И на 20% электробус работает надежнее, чем троллейбус".

Как сообщил Ликсутов, до конца года еще 300 единиц электробусов выйдет на дороги Москвы. По его словам, с 2021 года это количество будет от 600 до 800 единиц в год.