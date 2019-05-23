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Из застрявшего на серой ветке поезда эвакуировали пассажиров

Два других состава вернулись на станцию своим ходом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры эвакуированы из неисправного поезда метро на станции "Алтуфьево", людей из заблокированных в тоннеле составов направят на станцию "Бибирево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все пассажиры неисправного поезда покинули его, а поезд отбуксирован со станции", - сказал источник.

Позже стало известно, что два поезда, заблокированные в тоннеле, вернулись на станцию "Бибирево" своим ходом, люди покинули составы. Движение поездов на серой ветке восстановили.

22 мая около 18:45 три состава застряли в тоннеле московского метро между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Из-за этого не было движения поездов между "Савеловская" и "Парк Победы". Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов. Всего из трех поездов эвакуировали 1041 пассажира, на что потребовалось около трех с половиной часов.

Москва

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