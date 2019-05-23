Движение поездов по "серой" ветке Московского метро восстановлено

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Сейчас поезда ходят на всем протяжении линии, в том числе на участке между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево". На момент написания текста поезда движутся по графику.

Из-за неисправного состава 760-й серии, застрявшего в четверг вечером на перегоне между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево", всего в туннеле оказалось три состава с пассажирами, которых затем доставили на близлежащую станцию. Сотрудникам метро пришлось на некоторое время прервать движение поездом между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево", чтобы убрать с линии неисправный состав.