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Два поезда с пассажирами застряли в тоннеле на серой ветке метро в Москве

Это вторая подобная авария с начала недели

Два поезда с пассажирами застряли в тоннеле на серой ветке метро в Москве
Фото: ТАСС, Николай Галкин

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Неисправный поезд на станции метро "Алтуфьево" заблокировал движение в область, в туннеле застряли пассажиры двух других составов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На станции метро "Алтуфьево" из-за механической поломки встал состав. За ним в туннеле оказались заблокированы между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" еще два поезда, в которых находятся пассажиры", - сказал источник.

МоскваПассажиров застрявших в московском метро поездов эвакуировали спустя три часа после аварииПассажиров застрявших в московском метро поездов эвакуировали спустя три часа после аварииЧитать подробнее

Решается вопрос об эвакуации людей.

Ранее в пресс-службе подземки "Интерфаксу" сообщили, что поезда по северному участку Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в настоящее время следуют с увеличенными интервалами. "На северном участке линии увеличены интервалы движения поездов. Нет движения между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево", - уточнил собеседник агентства.

При этом о причинах сбоя не сообщается.

Между тем, как сообщает корреспондент "Интерфакса", на станции "Отрадное" пассажиров высаживают из вагонов, объявляя по громкой связи, что в сторону "Алтуфьево" движения нет, предлагают пользоваться наземным транспортом.

В понедельник вечером три состава застряли в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Из-за этого не было движения поездов между "Савеловская" и "Парк Победы". Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов. Всего из трех поездов эвакуировали больше тысячи пассажиров, на что потребовалось около трех с половиной часов.

Москва

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