Пассажиров застрявших в московском метро поездов эвакуировали спустя три часа после аварии

Поезда по-прежнему не ходят между "Парком Победы" и "Савеловской"

Вход на станцию метро "Шелепиха Фото:ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - К настоящему времени все пассажиры трех застрявших в тоннеле Солнцевской линии Московского метрополитена поездов эвакуированы и вышли близлежащую станцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Пассажиры последнего, третьего, застрявшего в тоннеле состава доставлены на станцию", - отмечают в пресс-службе.

Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1 — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

Там подчеркнули, что за медицинской помощью никто не обращался.

Около 18:45 во вторник три состава застряли в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Затем около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. Позже по той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов.

Таким образом, пассажиры третьего поезда провели в тоннеле около трех часов. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что эвакуировать пришлось больше тысячи пассажиров.

Причиной инцидента в пресс-службе метро назвали падение напряжения в контактном рельсе.

В связи с инцидентом по-прежнему нет движения по Солнцевской линии между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".

Между станциями "Шелепиха" и "Динамо" курсируют бесплатные автобусы КМ с остановками у станций "Полежаевская" и "ЦСКА".