Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на "серой" линии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский метрополитен выставит штраф заводу-изготовителю поезда, застрявшего в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии в четверг вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Производитель, АО "Метровагонмаш", заплатит штраф в 1,5 миллиона рублей, поскольку состав находится на сервисном контракте. "Метровагонмаш" уже подтвердил техническую неисправность состава.

Из-за инцидента в среду вечером в тоннеле между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" застряли три поезда с пассажирами. Причиной остановки движения стала неисправность одного их составов.

В пресс-службе метро утверждают, что от момента остановки первого поезда до восстановления движения прошло 35 минут. Затем потребовалось время для введения движения в график.