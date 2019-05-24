Еще одна пострадавшая в катастрофе Superjet-100 выписана из центра Вишневского

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Еще одна пострадавшая при возгорании самолета Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" выписана из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе клиники.

Руководитель ожогового центра НМИЦ Андрей Алексеев сообщает, что пациентка теперь будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства. Ей рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Неделю назад еще одна пострадавшая в катастрофе оставалась в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского.

Вечером 5 мая самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, еще десять пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Возбуждено уголовное дело. 17 мая стало известно, что расшифровка бортовых самописцев самолета завершена.