В Москве согласовали строительство участка Северо-Восточной хорды до Ярославского шоссе

Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москомэкспертиза согласовала проект строительства участка Северо-Восточной хорды от Северной рокады до транспортной развязки с Ярославским шоссе, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что участок пройдет в районе платформы "НАТИ" Октябрьской железной дороги.

Планируются строительство пяти эстакад, трех мостов через реку Лихоборка, реконструкция Новосвибловского моста через реку Яуза, подземного перехода у станции метро "Ботанический сад" и устройство пешеходного тоннеля в проектируемом откосе съезда с СВХ по адресу Сигнальный проезд дом 16 строение 33.

Кроме того, будут реконструированы Сигнальный проезд от Дмитровского шоссе до Гостиничной улицы, Гостиничная улица, Нововладыкинский проезд, Сигнальный проезд от Алтуфьевского шоссе до Нововладыкинского проезда. Также будут реконструированы участок Березовой аллеи, участок улицы Вильгельма Пика, участок Снежной улицы, а также проезд Серебрякова.

Специалисты переложат электрокабели, опоры освещения, сети канализации, установят новые светофоры, шумозащитные экраны.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Как сообщалось, этим летом начнется строительство участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе.