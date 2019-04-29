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Акция против электронного голосования на выборах прошла у здания Мосгордумы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве у здания Мосгордумы прошла акция "Москве нужны честные выборы!" против новых законопроектов, вынесенных на рассмотрение в Мосгордуме, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Сегодня прошло массовое собрание граждан по подаче петиций в Мосгордуму против принятия законов об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, о голосовании граждан с временной регистрацией, а также об отмене публичных слушаний по градостроительным проектам", - сказал Удальцов в понедельник "Интерфаксу".

По его данным, в акции участвовали около 150 человек - представители Левого Фронта и КПРФ. Также присутствовали депутаты Мосгордумы.

"Полиция дежурила рядом с участниками акции, но ее проведению не препятствовала", - добавил Удальцов.

По его словам, участники акции считают, что вышеупомянутые законопроекты "позволяют расширить пространство для манипуляций и фальсификаций на осенних выборах в Мосгордуму, ограничивают возможности контроля за выборами и строительными проектами со стороны общественности".

Москва

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