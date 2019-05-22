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Провокатор в костюме динозавра задержан на акции против электронного голосования в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве у здания Мосгордумы прошла акция против принятия во втором чтении законопроекта об электронном голосовании, сообщил в среду координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Акция прошла в виде одиночных пикетов - активисты стоят около входа в здание Мосгордумы с плакатами "Москве нужны честные выборы!".

"Полиция дежурит рядом с участниками акции, пока задержали провокатора в костюме динозавра, который пытался сорвать пикет", - добавил Удальцов.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении три закона, каждый из которых вводит новые формы для голосования на выборах в РФ.

Москва Мосгордума Сергей Удальцов

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