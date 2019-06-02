В Москву вернется 30-градусная жара

По прогнозам синоптиков, всю будущую неделю осадков не будет

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, на европейскую территорию России неуклонно, неостановимо надвигается область высокого давления. Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков", - сказал он.

По его словам, понедельник в Москве будет еще относительно прохладным - всего +20...22 (ночью +10), что примерно соответствует норме для начала июня.

Однако во вторник уже +24...26, а со среды до следующего воскресенья включительно - аномально жаркие для начала московского лета +27...31 градус. Высокими будут и ночные температуры - +10...13 со вторника по четверг и выше +15 градусов, начиная с пятницы.

При этом, начиная со вторника-среды, ветра почти не будет, воздух будет сухим и жарким.

Метеоролог напомнил, что жителям Центральной России следует прислушаться к рекомендациям медиков о том, как вести себя в жаркую погоду.

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.