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Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах из-за угрозы инфекций

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах из-за угрозы инфекций
Празднование Дня пограничника в Москве
Фото: EPА/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил о риске заражения кишечными инфекциями в результате купания в фонтанах, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Купание в фонтане также может обернуться респираторной инфекцией, конъюнктивитом и вирусным гепатитом А.

В ведомстве напомнили, что вода в фонтанах меняется редко и это способствует размножению микроорганизмов.

МоскваСреда в Москве стала самым жарким днем с начала годаЧитать подробнее

"Взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах в качестве спасения от жары, и не подвергать себя риску заражения и получения травм", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Накануне в метеобюро Москвы и области "Интерфаксу" сообщили, что среда в столице стала самым жарким днем с начала года. Температура воздуха на базовой метеостанции города к 13:00 достигла 28,7 градусов выше ноля. 30 мая в дневные часы воздух прогреется до +28...30 градусов, 31 мая ожидается +24...26 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в последние два дня мая, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидаются грозовые дожди, и может выпасть около четверти месячной нормы осадков - до 15 мм.

Июнь начнется с небольшого понижения температуры: в субботу днем не выше 20-25 градусов тепла, в воскресенье +21...26 градусов. Также сохранится вероятность дождей.

Роспотребнадзор

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