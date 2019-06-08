Журналиста Голунова не стали госпитализировать

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Медицинское обследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова завершено, он выписывается из больницы, сообщил главный врач 71-й городской клинической больницы имени Жаткевича Александр Мясников.

"Состояние Голунова удовлетворительное. В дальнейшей госпитализации он не нуждается. В настоящий момент находится в процессе выписки из больницы", - сказал Мясников "Интерфаксу" в субботу.

Главврач уточнил, что Голунов поступил в больницу в 14:57 8 июня по направлению скорой помощи с диагнозом "ушиб мягких тканей и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму".

"Он был оперативно обследован дежурными врачами - травматологом, хирургом, терапевтом и невропатологом. Были проведены компьютерная томограмма органов грудной клетки и головы, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. У Голунова взята на анализ кровь", - пояснил Мясников.

По его словам, в результате проведенного исследования перелома ребер и патологии со стороны органов грудной клетки не выявлено.

Главврач отметил, что компьютерная томограмма также не показала каких-либо отклонений. При этом при осмотре мягких тканей головы обнаружена гематома в области левой скулы, УЗИ - в норме.

Мясников добавил, что Голунов находится в больнице, так как ему необходимо сделать прививку против столбняка из-за ссадин на спине.

Позднее стало известно, что журналиста вывели из больницы. Его отвезут в Никулинский районный суд.

В субботу Голунов был доставлен из полиции в больницу для медицинского обследования. Врач бригады скорой помощи сообщил, что у журналиста обнаружены гематома затылочной области головы, множественные ссадины на грудной клетке по передней и задней поверхности, а также ушиб 10-11 ребра. Были также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Голунов был задержан 6 июня. В субботу ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.