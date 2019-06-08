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Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста Голунова отправили в больницу
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Его повезли в больницу, на чем настаивали Голунов и его адвокаты", - сказал он.

В свою очередь, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил "Интерфаксу", что Голунова повезли в больницу для медицинского обследования. "Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания", - отметил Венедиктов.

Столичная полиция подтвердила агентству, что Голунов был отправлен в больницу.

"Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования".

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил ранее, что в субботу в полицию Голунову вызвали скорую. Врачи, по его словам, выявили у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. Чиков отмечал, что две бригады медиков по очереди настаивали на госпитализации Голунова.

Позже в субботу в приемном отделении 71-й городской больницы "Интерфаксу" подтвердили, что Голунов был доставлен сотрудниками скорой помощи.

"Его только привезли, - сказали врачи. - Он еще обследуется, о состоянии здоровья можно будет говорить только завтра".

Задержание Голунова

Иван Голунов, как сообщали в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что Голунов отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков рассказал агентству, что журналисту, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Он выразил уверенность, что наркотики ему были подброшены, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Медуза Иван Голунов Новая газета Дмитрий Муратов

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