Задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Обобщение

Журналист Иван Голунов Фото: личная страница в Facebook

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В пятницу стало известно, что накануне оперативники задержали в Москве специального корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. По данным полиции, при нем были найдены свертки с мефедроном, а по месту его жительства были обнаружены наркотики и весы.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что Голунова проверяют на предмет возможных связей с группой наркоторговцев, работающих в Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай ("Агора") заявил, что обыск в квартире журналиста проходил в присутствии понятых, однако перед этим задержанного около получаса держали в машине. По словам защитника, полицейские, у которых были ключи от квартиры, несколько раз выходили из машины и возвращались. Кроме того, Джулай рассказал, что Голунову после задержания не давали возможности встретиться с адвокатом. Сообщалось также об избиении журналиста, полиция эти сведения опровергла.

На сайте столичной полиции были опубликованы фотографии наркотиков в пакетах, а также оборудования, якобы найденных при обыске. Изначально в пресс-службе подтвердили подлинность снимков, однако позднее в главке признали, что не все фотографии были сделаны при обыске в квартире Голунова. В связи с этим в полиции назначена служебная проверка.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков в совместном заявлении отметили, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью. Руководство "Медузы" также сообщило, что в адрес журналиста в последние месяцы поступали угрозы.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль рассмотрение дела Голунова и "максимально объективно разобраться" в нем. В свою очередь глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что его ведомство поучаствует в судьбе Голунова.

Кроме того, Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил прокуратуру и главное управление МВД по Москве проверить законность задержания Голунова, так как оно "может быть связано с проводимым журналистским расследованием". В Независимом профсоюзе журналистов сочли задержание сотрудника "Медузы" "грубой и нелепой провокацией".

Между тем у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 в пятницу был организован пикет в поддержку Голунова. Несколько человек были задержаны. Среди них - писатель Виктор Шендерович, журналисты Павел Каныгин ("Новая Газета"), Илья Азар (газета "Муниципальный округ Хамовники", МОХ), Александр Поливанов (Sports.ru), Григорий Туманов (главред издания Батенька"), Виктория Ивлева, литературный критик Анна Наринская. Позднее Азар сообщил, что задержанных отпустили без составления протоколов.

Никулинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Голунова в субботу, 8 июня.

Голунов работает в отделе расследований "Медузы". Ранее он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон" (Republic), на телеканале "Дождь", он специализируется на расследованиях о злоупотреблениях мэрии Москвы. Он публиковал материалы, к примеру, о "черных кредиторах" и о рынке ритуальных услуг Москвы.