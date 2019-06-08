Врачи скорой рассказали о травмах у журналиста Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Врач бригады скорой помощи, которая доставила в больницу обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" в субботу о повреждениях, выявленных у журналиста.

"Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга", - сказал он.

Ранее в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что Голунова решили доставить в 71-ю городскую больницу из полиции для медицинского обследования.

В столичном главке МВД пояснили, что задержанный журналист был направлен в больницу для осмотра после жалоб на самочувствие.

Задержание Голунова

Иван Голунов, как сообщали в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что Голунов отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков рассказал агентству, что журналисту, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Он выразил уверенность, что наркотики ему были подброшены, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.