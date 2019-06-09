Поиск

Венедиктов доложит о деле Голунова комиссии Общественной палаты Москвы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов 10 июня доложит членам комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы о деле корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

"Завтра в 16.00 на Комиссии Общественной палаты Москвы докладываю о "деле Голунова", затем о следующем этапе электронного голосования. Подводим итоги по округам", - написал.Венедиктов в твиттере.

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение.

После задержания журналиста на сайте столичного главка полиции 7 июня был опубликован официальный релиз с несколькими фотографиями, на которых видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления.

В полиции заявили, что "фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

Позднее в ведомстве сообщили, что непосредственно в рамках дела Голунова был сделан лишь один снимок, а остальные фотографии "сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный (Голунов - ИФ)".

По факту ошибочного размещения снимков в главке была начата проверка, заявили в московской полиции.

Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня, отказался заключать Ивана Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявляет, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".

Иван Голунов Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе

Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря

"Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до 10 июня из-за жары

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста Голунова не стали госпитализировать

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

МЧС предупредило москвичей о кратковременном дожде с грозой

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В "Медузе" сообщили о планах продления Голунову срока задержания

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Муратов и Венедиктов решили поручиться за журналиста Голунова

Муратов и Венедиктов решили поручиться за журналиста Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В "Агоре" заявили о сотрясении мозга у Голунова и подозрении на перелом

Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');