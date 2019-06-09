Венедиктов доложит о деле Голунова комиссии Общественной палаты Москвы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов 10 июня доложит членам комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы о деле корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

"Завтра в 16.00 на Комиссии Общественной палаты Москвы докладываю о "деле Голунова", затем о следующем этапе электронного голосования. Подводим итоги по округам", - написал.Венедиктов в твиттере.

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение.

После задержания журналиста на сайте столичного главка полиции 7 июня был опубликован официальный релиз с несколькими фотографиями, на которых видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления.

В полиции заявили, что "фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

Позднее в ведомстве сообщили, что непосредственно в рамках дела Голунова был сделан лишь один снимок, а остальные фотографии "сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный (Голунов - ИФ)".

По факту ошибочного размещения снимков в главке была начата проверка, заявили в московской полиции.

Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня, отказался заключать Ивана Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявляет, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".