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Снимки с сайта столичной полиции оказались не связаны с делом Голунова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Снимки, которые были опубликованы на сайте московской полиции в связи с делом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, были сделаны в рамках не связанного с ним расследования, рассказал "России-24" (ВГТРК) участвовавший в работе оперативник.

Сотрудник полиции на правах анонимности сообщил, что фотография, на которой изображены паспорт, электронные весы, пакетики с веществом и сверток из изоленты, сделана в квартире Голунова. Остальные снимки сделаны во время обыска в Московской области в тот же день: там обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков.

"И произошла небольшая путаница, эти фото выложили в статье про Ивана", - сказал оперуполномоченный. Сюжет с полицейским записан со спины, его имя телеканал не назвал.

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Иван Голунов Медуза

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