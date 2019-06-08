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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Голунов освобожден в зале суда

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа
Журналист Иван Голунов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает необходимым отказать следователю в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому Голунову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил: избрать Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа", - огласил решение судья Михаил Максимов.

Голунов освобожден в зале суда.

Согласно постановлению, суд посчитал, что домашний арест обеспечит интересы следствия и эффективное расследование уголовного дела в отношении журналиста.

Как следует из решения суда, Голунову запрещено покидать место домашнего ареста - квартиру на Профсоюзной улице в Москве - без письменного разрешения следователя, кроме случаев, когда ему будет необходима медицинская помощь.

Также журналисту нельзя "общаться с посторонними лицами и лицами, являющимися участниками уголовного судопроизводства, а именно лицами, проходящими по настоящему уголовному делу в качестве потерпевших, свидетелей, обвиняемых и подозреваемых, за исключением близких лиц, круг которых определен законом".

Кроме того, суд запретил Голунову использовать интернет и средства связи, за исключением случаев, когда ему - только с помощью телефона - будет необходимо связаться с сотрудниками медицинских, правоохранительных и аварийных служб, следователем и адвокатами.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".

Россия Иван Голунов

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