Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: ТАСС, Саид Царнае

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что освещение в СМИ процесса над журналистом онлайн-издания "Медуза" Иваном Голуновым мешает объективному расследованию уголовного дела.

"В Москве по подозрению в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере задержан внештатный корреспондент рижского интернет-издания Иван Голунов. Я не берусь судить о его виновности или невиновности. Это решат следствие и суд! И моментально волна требований "взять под контроль". Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования?" - написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По мнению главы Чечни, цель такого широкого освещения - "затмить итоги ПМЭФ - 2019, свести в глазах российской общественности к нулю его отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя".

Кадыров считает, что освещение дела Голунова призвано поднять рейтинг изданий, привлечь читателей.

"Нашим СМИ не хватает патриотизма. Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам", - подчеркну глава Чечни.

При этом он выразил уверенность, что в деле Голунова разберутся следствие и суд, "если прекратить прессинг".

Задержание и арест

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Журналист заявляет, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет придерживаться честных правил игры".

В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.