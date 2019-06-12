На несанкционированной акции полиция Москвы задержала четверых подростков

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы начала проверять отделы полиции, куда доставлялись участники несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

"Члены ОНК обнаружили в ОВД Таганский четырех несовершеннолетних задержанных по подозрению в участии в несогласованной акции, всего в ОВД находятся 31 человек, задержанных в центре Москвы",- сказал Мельников.

Мать одного из задержанных несовершеннолетних рассказала членам ОНК, что 3 часа разыскивала своего ребенка после того, как он сообщил ей о задержании, то есть полиция ее не уведомила о случившемся.

По словам Мельникова, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов провели в автозаке, и при проверке установлено, что в отношении них не только до сих пор не оформлены протоколы об административном правонарушении, но и в книгу доставленных они не внесены.

"В настоящее время все задержанные обеспечены питьевой водой, адвокаты допущены к ним, и даже принесли им яблоки. Члены ОНК уведомили аппарат уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой и членов Совета по правам человека при президенте РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ОНК также проверили ОВД по району Мещанский и ОВД Тверской, намерены проверить ОВД Алексеевский.