Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов сообщил "Интерфаксу", что сотрудника издания Виталия Полевого отпустили из отдела полиции Измайлово-Северное.

В свою очередь главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что корреспондента радиостанции Евгения Снегова отпустили без составления протокола.

Очевидцы сообщают, что и из ОВД "Хамовники" выходят задержанные участники не разрешенного марша.

Корреспонденты "Интерфакса" передают, что сейчас люди остаются на площади у Петровских ворот и в начале Страстного бульвара, задержания прекратились.

Вместе с тем, проход на улице Петровку по-прежнему закрыт, на месте продолжают дежурить сотрудники полиции и Росгвардии. Большое количество людей скопилось в начале Петровского бульвара.

Активных участников шествия у сада "Эрмитаж" уже не осталось, они разошлись по близлежащим улицам. Среди задержанных оказался врио главы администрации Бархиви Дмитрий Демушкин.

При этом корреспонденты "Интерфакса" отмечают, что несовершеннолетних на акциях нет. Со всех точек ее проведения начинается постепенный отток участников марша.

Как сообщалось, воскресная акция была отмечена большим числом задержанных журналистов.