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Акция в поддержку Ивана Голунова в Москве практически завершилась

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Некоторые участники несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова по-прежнему находятся на площади Петровские ворота, акция проходит к концу, передает в среду корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время на площади находятся не только участники акции, но и журналисты. Около памятника Владимиру Высоцкому стоят люди с плакатами, которые периодически выкрикивают различные лозунги, в том числе в поддержку Голунова.

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Задержания прекратились, отмечают корреспонденты агентства.

Полицейские и сотрудники Росгвардии наблюдают за происходящим, автозаков в районе происходящего почти не наблюдается. Обстановка на площади спокойная.

Вместе с тем, проход на улицу Петровку со стороны Страстного бульвара по-прежнему закрыт.

Как передали корреспонденты агентства, участники акций у сада "Эрмитаж" и на улице Петровка уже разошлись. Тем не менее, там продолжают дежурить полицейские.

По последним данным столичной полиции, в ходе акции, которую посетили 1,2 тыс. человек, было задержано более 200 участников.

В настоящее время задержанных начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.

Москва Иван Голунов

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