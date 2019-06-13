Кузнецова попросила проверить полицию после задержания подростков на акции 12 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к прокурору Москвы с просьбой проверить законность действий полицейских, задержавших на акции в защиту журналиста Ивана Голунова в центре столицы несовершеннолетних, в том числе юношу, попавшего после отделения полиции в больницу.

"Еще предстоит выяснить, насколько были законны действия правоохранительных органов. Со своей стороны мы направили обращение в прокуратуру Москвы для того, чтобы была проведена проверка и дана оценка всему комплексу действий при задержании несовершеннолетних", - сказала Кузнецова, слова которой приводит в четверг пресс-служба детского омбудсмена.

Кузнецова добавила, что все задержанные несовершеннолетние отпущены.

"Подросток, которой был госпитализирован в больницу, сейчас также отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнила уполномоченный.

Вместе с тем, Кузнецова напомнила подросткам и родителям, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях всегда сопряжено с опасностью, "так как это неконтролируемый процесс".

12 июня столичная полиция сообщила, что из 1,2 тыс. человек, вышедших на несанкционированный марш в поддержку Голунова, были задержаны свыше 200 участников. "Новая газета" со ссылкой на правозащитников сообщила, что задержанных больше 500.

Поздно вечером в среду ГУ МВД по Москве сообщило, что в отделах полиции осталось четверо задержанный в связи с акцией, они в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию, а все остальные отпущены.