Фигурант "болотного дела" предстанет перед судом за участие в "марше Голунова"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суд над Алексеем Гаскаровым, задержанным во время неразрешенного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, назначен на 18 июня, ему вменяется административное правонарушение.

Как сообщил "Интерфаксу" член общественного совета при МВД РФ Дмитрий Муратов, Гаскарова выпустили в ночь на четверг из ОВД "Бутырское". Против Гаскарова возбуждено административное дело, сказал Муратов.

Гаскаров, участвовавший в акции оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года, в августе 2014 года был приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к 3,5 годам колонии общего режима. В октябре 2016 года он вышел на свободу, полностью отбыв наказание.

По информации Муратова, к утру четверга в отделах полиции Москвы оставались четыре участника "марша Голунова".

В ОВД "Фили-Давыдково" находится задержанный Дмитрий Иванов, в ОВД "Таганское" - Вячеслав Стеблин. Еще два человека, доставленные в ОВД "Сокол" и "Покровское-Стрешнево", отказываются называть свои имена.

12 июня столичная полиция сообщила, что из 1200 человек, вышедших на несанкционированный марш в поддержку Голунова, были задержаны свыше двухсот. "Новая газета" со ссылкой на правозащитников сообщила, что задержанных более 500.

Поздно вечером в среду ГУ МВД по Москве распространило сообщение, что в отделах полиции "остаются четыре гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию, а все остальные доставленные отпущены".