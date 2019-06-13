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Полиция получила жалобу на избиение подростка, задержанного на акции в поддержку Голунова

Полиция получила жалобу на избиение подростка, задержанного на акции в поддержку Голунова
Военнослужащие перекрывают улицу во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В полиции зарегистрирована жалоба на применение силы к несовершеннолетнему при задержании на акции в поддержку Ивана Голунова, сообщил "Интерфакс" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, полиция проводит проверку и собирает материалы для передачи в Следственный комитет России.

Мельников отметил, что при посещении отделов полиции, в которые привозили задержанных, была получена информация о семерых несовершеннолетних. Ответственный секретарь ОНК Москвы подчеркнул, что родители всех задержанных были оповещены о случившемся, позднее им передали подростков.

Мельников также обратил внимание на ситуацию с задержанным на акции онкобольным журналистом магнитогорского информационного агентства. "Ему должны были оперативно вызвать скорую, но этого не было сделано до вмешательства ОНК",- отметил Мельников.

"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям, и по подростку, и по онкобольному журналисту магнитогорского СМИ, с тем, чтобы ГУСБ (управление собственной безопасности) провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

Ранее Мельников сообщал, что участнику акции в поддержку Голунова 2001 года рождения потребовалась госпитализация после задержания. По его словам, подростка избили при попытке отобрать у него фотоаппарат.

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Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва ОНК Москвы Иван Мельников

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