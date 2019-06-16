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Полиция насчитала на митинге в Москве более 1,5 тыс. человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Столичная полиция насчитала около 1,6 тыс. человек на согласованной акции "Закон и справедливость для всех" на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Москве, охрану общественного порядка и безопасности на митинге обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее о начале акции на проспекте Сахарова сообщил корреспондент "Интерфакса".

Изначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков, под лозунгом "В поддержку журналиста Ивана Голунова". После освобождения журналиста и снятия с него обвинения организаторы изменили слоган на "Закон и справедливость для всех".

Ранее, 12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в виде шествия по бульварам - от Чистопрудного до Страстного - в поддержку Голунова. По официальным данным полиции, в мероприятии приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 оказались задержаны.

Еще один митинг в поддержку Голунова запланирован на проспекте Сахарова 23 июня. Столичные власти согласовали его представителям Либертарианской партии.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва Иван Голунов

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