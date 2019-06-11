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Иван Голунов вышел на свободу

С него сняли обвинения, задержавших его полицейских проверяет СК

Иван Голунов вышел на свободу
Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу. У здания Главного следственного управления МВД по Москве его встречали коллеги и близкие, передает корреспондент "Интерфакса". С него сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков за недоказанностью вины.

Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела. Электронный браслет и дополнительный трекер передвижений с него сняли, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее во вторник о прекращении преследования журналиста объявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, криминалистические, биологические, дактилоскопические и генетические экспертизы указали на недоказанность участия Голунова в совершении преступления. Задержавших его полицейских отстранили от работы. Сейчас собранные на них материалы уже изучает Следственный комитет.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.

Голунова 6 июня задержали в центре Москвы сотрудники УВД по ЗАО. Два дня спустя ему предъявили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд отправил его под домашний арест.

Журналист вину не признал и связал преследование с публикациями о похоронном бизнесе, за которые ему уже поступали угрозы. Его защита заявила, что журналиста после задержания били, и указала на многочисленные нарушения и нестыковки в деле.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты, общественные деятели и организации требовали его освобождения.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Москва МВД Медуза

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