Иван Голунов вышел на свободу

С него сняли обвинения, задержавших его полицейских проверяет СК

Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу. У здания Главного следственного управления МВД по Москве его встречали коллеги и близкие, передает корреспондент "Интерфакса". С него сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков за недоказанностью вины.

Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела. Электронный браслет и дополнительный трекер передвижений с него сняли, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее во вторник о прекращении преследования журналиста объявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, криминалистические, биологические, дактилоскопические и генетические экспертизы указали на недоказанность участия Голунова в совершении преступления. Задержавших его полицейских отстранили от работы. Сейчас собранные на них материалы уже изучает Следственный комитет.

Наше имя Иван Голунов pic.twitter.com/94ja4sMvAY — borodikhin (@gjardharr) June 11, 2019