Иван Голунов вышел на свободу
С него сняли обвинения, задержавших его полицейских проверяет СК
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу. У здания Главного следственного управления МВД по Москве его встречали коллеги и близкие, передает корреспондент "Интерфакса". С него сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков за недоказанностью вины.
Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела. Электронный браслет и дополнительный трекер передвижений с него сняли, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Ранее во вторник о прекращении преследования журналиста объявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, криминалистические, биологические, дактилоскопические и генетические экспертизы указали на недоказанность участия Голунова в совершении преступления. Задержавших его полицейских отстранили от работы. Сейчас собранные на них материалы уже изучает Следственный комитет.
Наше имя Иван Голунов pic.twitter.com/94ja4sMvAY— borodikhin (@gjardharr) June 11, 2019
"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.
Голунова 6 июня задержали в центре Москвы сотрудники УВД по ЗАО. Два дня спустя ему предъявили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд отправил его под домашний арест.
Журналист вину не признал и связал преследование с публикациями о похоронном бизнесе, за которые ему уже поступали угрозы. Его защита заявила, что журналиста после задержания били, и указала на многочисленные нарушения и нестыковки в деле.
"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты, общественные деятели и организации требовали его освобождения.