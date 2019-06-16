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Журналист Голунов не пришел на акцию в центре Москвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов не пришел на митинг в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

МоскваПолиция насчитала на митинге в Москве более 1,5 тыс. человекПолиция насчитала на митинге в Москве более 1,5 тыс. человекЧитать подробнее

"Иван Голунов не смог сегодня прийти сюда", - сказала она.

Изначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков, под лозунгом "В поддержку журналиста Ивана Голунова". После освобождения журналиста и снятия с него обвинения организаторы изменили слоган на "Закон и справедливость для всех".

Накануне председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил Голунова выступить на митинге.

По данным столичной полиции, в воскресной акции на проспекте Академика Сахарова принимает участие около 1,6 тыс. человек.

Участники митинга призвали пересмотреть статью УК о приобретении и хранении наркотиков.

Иван Голунов вышел на свободу

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Москва Иван Голунов Медуза

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