На акции в Москве призвали к пересмотру статьи УК по наркотикам

Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Согласованный со столичными властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", который планировался как акция в поддержку журналиста Голунова, начался в центре Москвы, передал корреспондент "Интерфакса".

Митинг стартовал, как и было назначено, в 13:00 и проходит на внешней стороне Проспекта Академика Сахарова, трибуна установлена напротив дома 9.

"Мы начинаем этот митинг в поддержку всех журналистов. (...) Ситуация с Голуновым - это общая победа журналистского сообщества", - заявил со сцены один из организаторов мероприятия, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Это очень важно, что мы здесь собрались. Мы теперь живем в другой стране, потому что наше общество смогло отстоять Ивана Голунова, и я надеюсь, что так будет и впредь. В данном случае речь идет не только о журналистах, но и о наших согражданах. Нужно изменить законодательство, сейчас очень легко сломать человеку судьбу", - отметил в свою очередь другой инициатор мероприятия, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы не просим особых прав для журналистов, мы просим таких же прав, как для всех. Мы надеемся на пересмотр статьи 228", - заявила со сцены журналист и член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

В настоящее время у сцены наблюдается несколько сотен митингующих, у рамок металлоискателей на входе на Проспект Сахарова около станции метро "Тургеневская" очередей нет. На проспекте дежурят несколько десятков сотрудников полиции и Росгвардии.

Изначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков, под лозунгом "В поддержку журналиста Ивана Голунова". После освобождения журналиста и снятия с него обвинения организаторы изменили слоган на "Закон и справедливость для всех".

Ранее, 12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в виде шествия по бульварам - от Чистопрудного до Страстного - в поддержку Голунова. По официальным данным полиции, в мероприятии приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 оказались задержаны.

Еще один митинг в поддержку Голунова запланирован на проспекте Сахарова 23 июня. Столичные власти согласовали его представителям Либертарианской партии.