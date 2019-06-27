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Второй арестованный в Москве отравитель оказался лже-полицейским

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - У мужчины, арестованного в Москве в связи с серией ограблений и отравлений, нашли поддельное удостоверение полицейского, сообщили "Интерфаксу" в четверг пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

49-летнего жителя Тверской области, ранее судимого за убийство, задержали на станции Подсолнечная 15 февраля в рамках расследования об отравлении клозапином 54-летнего гражданина Узбекистана в подмосковной электричке. 9 февраля пострадавший скончался в больнице от отека головного мозга. По данным следствия, погибший был ограблен.

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При задержанном обнаружили поддельное удостоверение сотрудника полиции, два ножа, три газовых баллончика, охолощенный пистолет Макарова, предназначенный для подачи звуковых сигналов, а также металлическая фляжка со смесью спирта и сильного нейролептика - азалептина.

Однако на момент задержания уголовное дело еще не было возбуждено, поэтому подозреваемого отпустили. Транспортная полиция сообщает, что его взяли в оперативную разработку, за время которой были установлены связи подозреваемого с предполагаемыми подельниками, источник приобретения нейролептика и другие эпизоды преступлений, совершенных в Москве, а также в Ленинградской, Тверской и Костромской областях.

О задержании и аресте "отравителя" СК сообщил в четверг, после того, как широкий общественный резонанс вызвала история с московским отравителем - 26-летним уроженцем Кабардино-Балкарии Муратом Сабановым. По данным следствия, он знакомился с прохожими в районе Хохловской площади, предлагал им отравленные напитки, после чего грабил их.

Москва

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