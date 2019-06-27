Второй арестованный в Москве отравитель оказался лже-полицейским

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - У мужчины, арестованного в Москве в связи с серией ограблений и отравлений, нашли поддельное удостоверение полицейского, сообщили "Интерфаксу" в четверг пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

49-летнего жителя Тверской области, ранее судимого за убийство, задержали на станции Подсолнечная 15 февраля в рамках расследования об отравлении клозапином 54-летнего гражданина Узбекистана в подмосковной электричке. 9 февраля пострадавший скончался в больнице от отека головного мозга. По данным следствия, погибший был ограблен.

При задержанном обнаружили поддельное удостоверение сотрудника полиции, два ножа, три газовых баллончика, охолощенный пистолет Макарова, предназначенный для подачи звуковых сигналов, а также металлическая фляжка со смесью спирта и сильного нейролептика - азалептина.

Однако на момент задержания уголовное дело еще не было возбуждено, поэтому подозреваемого отпустили. Транспортная полиция сообщает, что его взяли в оперативную разработку, за время которой были установлены связи подозреваемого с предполагаемыми подельниками, источник приобретения нейролептика и другие эпизоды преступлений, совершенных в Москве, а также в Ленинградской, Тверской и Костромской областях.

О задержании и аресте "отравителя" СК сообщил в четверг, после того, как широкий общественный резонанс вызвала история с московским отравителем - 26-летним уроженцем Кабардино-Балкарии Муратом Сабановым. По данным следствия, он знакомился с прохожими в районе Хохловской площади, предлагал им отравленные напитки, после чего грабил их.