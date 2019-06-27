"Отравителя с Хохловки" не взяли на работу в полицию

Обвиняемый Мурат Сабанов Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в четверг посетили в СИЗО-4 Мурата Сабанова, получившего известность как "отравитель с Хохловской площади".

Мужчина, подозреваемый в серии краж и отравлений, рассказал наблюдателям, что не доучился в университете МВД, закончил гражданский вуз и имеет юридическое образование.

"Он сообщил, что работал в московском арбитражном суде, а после продавцом в одном из московских универмагов. Неоднократно пытался устроиться в полицию, но его не брали, так как не было регистрации", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Члены ОНК обратили внимание, что арестованный выглядел подавленным и предположили, что у него абстинентный синдром вследствие продолжительного приема наркотиков. Они попросили руководство СИЗО, чтобы арестанта посетил врач.

В среду Таганский суд Москвы арестовал Сабанова на два месяца в рамках расследования серии краж и отравлений, произошедших в районе Хохловской площади в Москве. СМИ сообщали, что подобных инцидентов было больше 20.

Следствие предполагает, что мужчина подсыпал в напитки, которыми он угощал потерпевших, психотропные вещества: при обыске его дома были изъяты феназепам, клозапин и трамадол.

Сабанов в суде частично признал свою вину.