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Упавшее дерево прервало движение поездов на голубой ветке московского метро

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Из-за падения дерева на пути в пятницу вечером прервано движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена.

"На Филёвской линии между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Угрозы пассажирам нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

В настоящее время нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская".

Пассажиров призвали пользоваться Арбатской-Покровской линией.

Москва метро

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