В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля второй раз в 2019 году происходит корректировка тарифов на коммунальные услуги, однако для москвичей отдельные тарифы на электроэнергию не повысятся, сообщили "Интерфаксу" в департаменте экономической политики и развития столицы.

Традиционно, корректировка тарифов происходила с 1 июля. Однако в связи с повышением НДС с 18% до 20% с нового года, тарифы повышаются дважды: с 1 января и 1 июля. Дальнейшее повышение, как ожидается, произойдет только с 1 июля 2020 года. С 1 января коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%.

Теперь, с 1 июля, холодная вода жителям "старой" Москвы обойдется на 4,6% дороже (40,48 рубля за кубометр), водоотведение подорожает на 3,9% (29,57 рубля), горячая вода - на 3,4% (198,19 рубля), отопление - на 3% (2389,72 рубля за Гкал). Цена кубометра газа вырастет на 1,3% до 6,83 рубля.

При этом стоимость электроэнергии вырастет не для всех потребителей Москвы.

На территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии останется на уровне 5,47 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время - останется 6,29 рубля, в ночное время вырастет с 1,95 рубля до 2,13 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость сохранится на уровне 6,57 рубля за кВтч, в полупиковое - 5,47 рубля, ночью - вырастет с 1,95 рубля до 2,13 рубля.

Стоимость кВтч энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет 4,37 рубля до 4,65 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время - с 5,03 рубля до 5,35, в ночное время - с 1,37 рубля до 1,5 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырос в пиковое время с 5,25 рубля до 5,58 рубля, в полупиковое - с 4,37 рубля до 4,65 рубля, в ночное время - с 1,37 рубля до 1,5 рубля.

Кроме того, изменены тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги для населения, проживающего на территории "новой" Москвы.