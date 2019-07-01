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Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Нововведения в российском законодательстве, регулирование карпулинга, ракетный удар по окрестностям Дамаска

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В российском законодательстве вступили в силу некоторые нововведения. С 1 июля застройщики перейдут на проектное финансирование, максимальная задолженность граждан по займам до года не сможет превышать сам долг более чем вдвое, часть жилищно-коммунальных услуг подорожает и многое другое.

- Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто. Согласно законопроекту, пользователи смогут оплатить поездку только через специальный онлайн-сервис, количество пассажиров будет ограничено пятью, а количество рейсов в день для водителя - двумя. Кроме того, водитель будет обязан иметь права категории В и стаж от двух лет.

- Сирийское новостное агентство SANA сообщило о ракетном ударе по окрестностям Дамаска. По его словам, атака была совершена израильскими ВВС. Позже агентство сообщило о четырех погибших, среди них - один ребенок.

- Глава Евросоюза Дональд Туск прервал саммит ЕС. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров.

- Опрос "Левада-центра" показал, что ежедневно каждый второй россиянин проводит досуг за просмотром фильмов или сериалов. Второй по популярности формой досуга стали встречи с друзьями. Социологи наблюдают снижение интереса к чтению художественной литературы. А каждый второй россиянин не был в театре, музее или консерватории.

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