В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Столичные археологи в ходе раскопок в Костянском переулке в центре Москвы нашли клад времен Николая II, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.

Клад нашли в жестяной коробке, обнаруженной при разборе подвала ныне не существующего здания; вероятно, хозяин спрятал ее во времена революции или Гражданской войны.

В коробке оказались монеты рубежа XIX - ХХ веков номиналом 5 и 10 рублей. Монеты спеклись, так что их точное число установить не удалось, однако ориентировочно их около 60. Стоимость находки предварительно оценивается примерно в миллион рублей, и это один из самых крупных кладов, найденных в Москве за последние несколько лет.

В процессе строительства и благоустройства в центре столицы часто находят предметы, имеющие историческую ценность. За последние восемь лет было сделано больше 30 тысяч археологических находок, самые ранние из них датируются XII веком.