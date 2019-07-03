В Москве прошел митинг против мусорного полигона в Шиесе

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве в среду вечером прошел митинг против строительства мусорного полигона "Шиес" в Архангельской области; в акции приняло участии около тысячи человек, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Митинг на Суворовской площади в Москве организовал Объединенный оргкомитет оппозиции, куда входят "Другая Россия", движение "Новороссия", Левый фронт, Партия дела и другие организации.

Участники митинга обратились к властям Подмосковья и Архангельской области с требованием остановить строительство полигона в Шиесе и комплексов по переработке отходов в районах Московской области. Они также потребовали провести в Архангельской области референдум.

Жители Архангельской области протестуют против строительства полигона, на который планируется свозить брикетированный мусор из Московской области. Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км от нее.