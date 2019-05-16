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Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно
Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что вопрос строительства мусорных полигонов нужно решать не только между главами Москвы и Архангельской области, но и с учетом мнения жителей.

"Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области - ИФ) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал Путин на медиа-форуме ОНФ.

Он отметил, что строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе.

Президент считает, что опасения жителей области не лишены оснований и подчеркнул, что заводы должны строиться по мировым стандартам, чтобы не вредить людям.

"Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения и на государственном, и на общественном уровне", - подчеркнул Путин.

Протесты жителей

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми проводят митинги протеста против строительства мусорного полигона "Шиес". 30 апреля жители поселка Урдома в ходе несанкционированной акции перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес.

15 мая сообщалось, что работы, проводимые в рамках подготовительного этапа инвестпроекта экотехнопарка "Шиес", будут завершены до 15 июня.

На первом этапе проведены работы по инженерной подготовке, формированию площадок для выгрузки техники и строительных материалов, замещению слабонесущих грунтов и подготовке временных дорог, и в настоящее время завершается монтаж ограждений территории, говорилось в пресс-релизе на сайте экотехнопарка.

Мусорный полигон "Шиес"

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным.

Пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.

Владимир Путин

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