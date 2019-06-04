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Задержаны девять участников протестов против строительства полигона в Шиесе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Девять активистов задержаны во вторник после очередного конфликта на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области, где планируется построить экотехнопарк, сообщили журналистам участники протестов.

По словам активистов, во вторник утром рабочие на станции Шиес начали устанавливать забор и монтировать ворота, чтобы закрыть доступ на территорию стройки. Протестующие выстроились цепочкой и пытались пройти на территорию. Их вытесняли сотрудники правоохранительных органов и ЧОП.

"Началось силовое воздействие на активистов, правоохранители начали выдавливать их с ограждаемой территории, сотрудники выдергивали людей по одному. Всего были задержаны семь человек, еще двоих задержали позже на станции", - сказал один из активистов.

По его словам, всем задержанным вменяют две статьи КоАП РФ: 19.1 (самоуправство) и 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции).

В УМВД Архангельской области не комментируют ситуацию.

Ранее со ссылкой на сайт экотехнопарка сообщалось, что работы, проводимые в рамках подготовительного этапа инвестпроекта "Шиес" в Архангельской области, будут завершены до 15 июня. На первом этапе проведены работы по инженерной подготовке, формированию площадок для выгрузки техники и строительных материалов, замещению слабонесущих грунтов и подготовке временных дорог, и в настоящее время завершается монтаж ограждений территории, сообщалось в релизе.

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В середине мая президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства.

Позже в интервью газете "Коммерсантъ" губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщал, что в районе станции Шиес в настоящее время строится транспортно-разгрузочный узел, работы по возведению экотехнопарка не производятся, соответствующих разрешений нет. Митинги в регионе, по его мнению, связаны с тем, что людям не дают достаточной информации о проекте или они используют не ту информацию, которая позволяет делать объективный выбор. При этом он признал, что протесты против создания экотехнопарка стали самыми масштабными в Поморье.

Шиес Архангельская область

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