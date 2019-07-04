Сахалинцы потребовали снизить пенсионный возраст для "северян"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске в четверг прошел митинг, участники которого требовали снизить пенсионный возраст для "северян" и вернуть прямые выборы мэра.

Возраст выхода на пенсию предлагают снизить с 60 до 58 лет - для мужчин и с 55 до 53 лет - для женщин. От властей также требуют повысить сами пенсии, поскольку они, как заявляли собравшиеся, в среднем ниже прожиточного минимума. Митингующие требовали вернуть полуторное исчисление трудового стажа для расчета пенсий и "северные коэффициенты" исчисления зарплат и пенсий, действовавших до 2001 года.

Демонстранты считают, что доходы областного бюджета позволяют местным властям ввести доплаты к пенсиям на уровне выплат, которые получают пенсионеры в Москве и Петербурге. По их мнению, ежемесячные надбавки для пенсионеров с трудовым стажем от 20 лет должны составлять не меньше 5 тысяч рублей.

Митингующие также требовали снизить для пенсионеров и малоимущих коммунальные платежи, ввести социальные карты на продукты питания и установить круглогодичный бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников.

Кроме того, на митинге выступали против муниципального фильтра на выборах губернаторов и требовали вернуть прямые выборы мэров муниципалитетов. Митингующие также выразили солидарность участникам экологического протеста в Шиесе Архангельской области.

Митинг продолжался около двух часов и завершился без инцидентов.