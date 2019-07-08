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Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Поезда не будут ходить от "Университета" до "Коммунарки"

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля. Это нужно для строительства перегонного туннеля по внутренней стороне юго-западного участка Большой кольцевой линии, объяснили в пресс-службе метрополитена.

В эти дни поезда метро будут ходить от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета". Далее будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. В метро разместят плакаты и будут транслировать звуковые объявления о временном закрытии линии. На станциях "Парк Культуры", "Спортивная", "Университет" и у закрытых восьми станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

На строящемся участке Большой кольцевой линии будет три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". На двух из них будут пересадки на Солнцевскую и Сокольническую линии.

Москва метрополитен

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