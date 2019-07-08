В Москве в жилом доме забаррикадировался мужчина с гранатой
Он грозится устроить взрыв, инцидент произошел в Марьиной Роще
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве мужчина закрылся в квартире от судебных приставов, которые пришли описывать его имущество, и угрожает взорвать гранату. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник, ссылаясь на предварительную информацию.
Конфликтная ситуация сложилась в двухподъездном шестиэтажном доме 1926 года постройки на Октябрьской улице, рассказал еще один источник. По его словам, в доме 50 квартир. Решается вопрос об эвакуации жильцов. Уже около десяти человек из дома вывели, их разместили в ближайшей школе.
Приставы пришли к москвичу, который долго не выполнял финансовые обязательства, по решению суда, уточнил первый собеседник агентства. Он отказался впустить их в квартиру на четвертом этаже и начал угрожать взрывом.
На место прибыли все городские и экстренные службы Москвы.
У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по этому поводу.