Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские

В МВД заверили, что никакой опасности для людей ситуация не представляла

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату. Об этом, не упоминая гранаты, сообщил представитель городского ГУ МВД Юрий Титов. По его словам, ситуация не представляла собой никакой опасности.

По его словам, в полицию поступил сигнал о том, что в жилом доме на Октябрьской улице мужчина заперся в квартире и угрожает приставам, которые к нему пришли. На место прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб. В результате переговоров мужчину уговорили открыть дверь. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что судебные приставы пришли к жильцу дома на Октябрьской улице, чтобы описать его имущество, по решению суда. Он их не впустил и пригрозил взорвать гранату. Из дома вывели около десяти человек, решался вопрос о полной эвакуации. Должник живет на четвертом этаже шестиэтажного дома 1926 года постройки, в котором 50 квартир.